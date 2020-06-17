Автомобильный портал Motorpage
17 июн 2020

Toyota готовит премьеру модели Corolla Cross

Toyota готовит премьеру модели Corolla Cross

Кросс-версия Короллы будет компактнее, чем RAV4, и может появиться в России

В ближайшее время модель Corolla обзаведется кросс-версией — по крайней мере, на это указывают свежие снимки, на которых прототип запечатлен на дорожных тестах в Таиланде. Есть предварительная информация о том, что паркетник будет позиционироваться как глобальная модель, пишет Njcar со ссылкой на форум Headlight Magazine, где были опубликованы фото. А это значит, что Corolla Cross может появиться и в России.

Как и родительская модель, Corolla нынешнего поколения, кросс-версия будет базироваться на платформе GA-C. Известны и габариты: длина 4400 мм, ширина 1815 мм, высота 1600 мм при колесной базе в 2640 мм — по этому параметру Corolla Cross на 50 мм скромнее RAV4, а «от носа до хвоста» компактнее на целых 200 мм. В конкуренты же тойотовскому «кроссу» прочат Subaru XV (она на 25 мм просторнее по базе и на 65 мм длиннее), а также Ford Focus Active и Volkswagen Golf Alltrack. По предварительным данным, в моторную линейку новинки войдут 1,2-литровый турбодвигатель и атмосферники объемом 1,6 и 2,0 литра, причем на базе «старшего» мотора будет и гибридная версия. Привод — передний или полный. 

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Alphard

Toyota отправит в ремонт минивэны Alphard в России

08 июня 2020
Toyota FJ Cruiser

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

08 июня 2020
Toyota TF109-01

Toyota раздает свое гоночное наследие ради победы над коронавирусом

04 июня 2020

Toyota победила коронавирус

02 июня 2020
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

01 июня 2020

Тойота переоборудовала производство в Санкт-Петербурге для помощи городу в борьбе с пандемией

21 мая 2020

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"

Написано новостей:

2 6 0 3 8