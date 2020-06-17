Toyota готовит премьеру модели Corolla Cross

Кросс-версия Короллы будет компактнее, чем RAV4, и может появиться в России

В ближайшее время модель Corolla обзаведется кросс-версией — по крайней мере, на это указывают свежие снимки, на которых прототип запечатлен на дорожных тестах в Таиланде. Есть предварительная информация о том, что паркетник будет позиционироваться как глобальная модель, пишет Njcar со ссылкой на форум Headlight Magazine, где были опубликованы фото. А это значит, что Corolla Cross может появиться и в России.

Как и родительская модель, Corolla нынешнего поколения, кросс-версия будет базироваться на платформе GA-C. Известны и габариты: длина 4400 мм, ширина 1815 мм, высота 1600 мм при колесной базе в 2640 мм — по этому параметру Corolla Cross на 50 мм скромнее RAV4, а «от носа до хвоста» компактнее на целых 200 мм. В конкуренты же тойотовскому «кроссу» прочат Subaru XV (она на 25 мм просторнее по базе и на 65 мм длиннее), а также Ford Focus Active и Volkswagen Golf Alltrack. По предварительным данным, в моторную линейку новинки войдут 1,2-литровый турбодвигатель и атмосферники объемом 1,6 и 2,0 литра, причем на базе «старшего» мотора будет и гибридная версия. Привод — передний или полный.