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7 фев 2022

Toyota GR Yaris оказалась быстрее Nissan GT-R

Toyota GR Yaris оказалась быстрее Nissan GT-R
Автор фото: фирма-производитель
Японское тюнинговое ателье Garage G-Force подготовило гоночную версию хэтчбека Toyota GR Yaris для соревнований Time Attack, в которых гонщики устанавливаются лучшие времена прохождения круга. 
Да, компактный хэтч оказался быстрее 600-сильного Nissan GT-R от Nismo. В 2019 году полноприводный спорткар проехал зачётный круг за 0:59.361. «Зажигалка» от Toyota показала себе более проворной - 0:58.573. Разумеется, GR Yaris не был стоковым. Мастера тюнинга поработали над снижением массы и двигателем, увеличив его мощность до 355 лошадиных сил. Так что секундный отрыв – результат кропотливой работы и доводки машины.
 
К слову, характеристики обычного Yaris GR уже не вызывают восторга. Мощность силовой установки – 268 лошадиных сил. Интересно было бы взглянуть на заезд именно этой машины, учитывая тот факт, что результат Nissan GT-R Nismo был установлен на стоковом спорткаре.

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