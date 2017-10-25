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25 окт 2017

Toyota начала продажи автомобилей с мультимедией Яндекс.Авто

Toyota начала продажи автомобилей с мультимедией Яндекс.Авто
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Toyota начало продажи седанов Camry и кроссоверов RAV4 с интегрированной в головное информационно-развлекательное устройство платформой Яндекс.Авто. Для Camry такая мультимедия доступна в комплектации Exclusive, а для RAV4 в комплектациях Style, Престиж и Exclusive.

При этом, подключать смартфон для получения к онлайн-сервисам нет необходимости: машины имеют встроенный модем с предоплаченным на год вперед интернет-траффиком. Появление Яндекс.Авто сделало обе модели дороже на 7000 рублей.

Напомним, что Яндекс.Авто представляет собой интегрированные в головное устройство сервисы российской компании: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, Яндекс.Музыка. В отличие от Android Auto или Apple CarPlay к ним нет необходимости подключать смартфон.

Кроме Toyota платформу Яндекс.Авто также намерены использовать в своих автомобилях для российского рынка Jaguar Land Rover, Volvo, АвтоВАЗ и другие компании.

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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