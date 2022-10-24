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24 окт 2022

Toyota не смогла выполнить производственный план

Toyota не смогла выполнить производственный план

Японская компания не сможет достичь планки в 9,7 миллиона автомобилей в нынешнем финансовом году.

В официальном сообщении компании говорится, что по итогам ноября будет произведено порядка 800 тысяч автомобилей, что на 200 тысяч меньше, чем планировалось изначально. Разумеется, в качестве основной причины называют дефицит электронных компонентов. Впрочем, несколько зарубежных СМИ высказали точку зрения о том, что на статистику влияет и закрытие (с последующей продажей) завода в России, чья производственная мощность составляет сто тысяч машин в год.

Напомним, что в Санкт-Петербурге производились две самые популярные модели марки на российском рынке, кроссоверы RAV4 и седаны Camry

При написании новости использовалась информация:
Drom

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