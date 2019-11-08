Toyota объединяется с китайскими автопроизводителями

Toyota и BYD объявили о создании совместного предприятия (СП) по разработке электромобилей. Новая компания начнет работу в Китае в 2020 году. Доли в ней будут поделены поровну между участниками

Любопытно, что У обоих участников СП есть огромный опыт в создании «зеленых» автомобилей. Toyota запустила первый Prius в 1997 году и с тех пор продала более 14 миллионов электрифицированных машин. В то же время у японской компании пока не так много практики в создании чистых электромобилей. И вот здесь поможет BYD, который с 2015 года является крупнейшим в мире производителем «электричек».

Пока срок выхода первых моделей, разработанных совместными усилиями Toyota и BYD, не уточняется. Примечательно, что BYD уже участвует в СП с немецким концерном Daimler AG. Однако, китайцы высоко ценят партнерские отношения с Toyota. «Мы стремимся объединить сильные стороны BYD в развитии и конкурентоспособности на рынке аккумуляторных электромобилей с технологией качества и безопасности Toyota, чтобы как можно раньше предоставлять лучшие электромобили для удовлетворения рыночного спроса», — заявил старший вице-президент BYD, Лиан Ю-бо.