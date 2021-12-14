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14 дек 2021

Toyota показала сразу 16 прототипов будущих электрических моделей

Toyota показала сразу 16 прототипов будущих электрических моделей
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на весь скепсис по поводу электромобилей, Toyota не собирается  упускать потенциальные рыночные ниши и спешит заявить о своих амбициях стать одним из лидеров рынка машин на аккумуляторах

Презентацию провёл сам Акио Тойода – глава автогиганта. Во время анонса стратегии компании и описания будущего семейства машин на архитектуре e-TNGA Тойода-сан показал 16 будущих электрокаров разных классов, причем не только под брендом Toyota – были заявлены и  несколько электрических Lexus, включая двухместное купе с очень ярким дизайном.

Таким образом руководство Toyota даёт понять: и в области электромобилей они намерены лидировать и своевременно предоставлять рынку нужные новинки. К 2030-му годовые продажи электрических Toyota и Lexus должны составить 3,5 миллионов единиц. Будут выпущены и компактные модели размеров Aygo, и кроссоверы разных классов и даже крупный пикап на базе недавно дебютировавшей модели Tundra. Однако, более подробных сведений о грядущих новинках японцы пока решили не сообщать.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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