Toyota Prius превратилась в машину для охотников

Гибридный хэтчбек – чем он может быть полезным охотникам? Это же не пикап, не внедорожник. Впрочем, ателье Starwood Customs из Далласа так не считает и представляет свой охотничий Prius!

Тюнеры на полном серьезе заявляют о том, что гибридный автомобиль для охоты – это замечательно! Дескать он может быть бесшумным, а значит к зверю можно подкрадываться незаметно. Шутки шутками, но с машиной проведена серьезная работа. Например, ей перетряхнули подвесу и поставили «злые» колеса с МТ-резиной. Кроме того, «Приусу» переделали кузов – убрали багажник и установили платформу для стрельбы.

Конечно же, охота предполагает передвижение по лесу, так что машину и покрасили в защитный зеленый цвет. Венчает картину мощная лебедка вместе с силовым передним бампером. В целом, если не для охоты, то для пост-апокалипсиса этот Prius подойдет точно!