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26 апр 2021

Toyota Prius превратилась в машину для охотников

Toyota Prius превратилась в машину для охотников
Автор фото: фирма-производитель

Гибридный хэтчбек – чем он может быть полезным охотникам? Это же не пикап, не внедорожник. Впрочем, ателье Starwood Customs из Далласа так не считает и представляет свой охотничий Prius!

Тюнеры на полном серьезе заявляют о том, что гибридный автомобиль для охоты – это замечательно! Дескать он может быть бесшумным, а значит к зверю можно подкрадываться незаметно. Шутки шутками, но с машиной проведена серьезная работа. Например, ей перетряхнули подвесу и поставили «злые» колеса с МТ-резиной. Кроме того, «Приусу» переделали кузов – убрали багажник и установили платформу для стрельбы.

Конечно же, охота предполагает передвижение по лесу, так что машину и покрасили в защитный зеленый цвет. Венчает картину мощная лебедка вместе с силовым передним бампером. В целом, если не для охоты, то для пост-апокалипсиса этот Prius подойдет точно!

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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