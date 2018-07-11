Фанаты успевшей стать легендарной Toyota Supra с нетерпением ждут премьеры серийной версии возрожденного купе. Но японская компания по-прежнему выдает информацию очень дозированными порциями

Японцы опубликовали новый тизер машины, кузов которой все еще покрыт маскировкой, и раскрыли первые технические подробности о купе. Машина будет переднемоторной, а под капотом у нее будет рядная «турбошестерка» мощностью около 340 л.с. (максимальный крутящий момент — 500 Нм).

Нет никакого сомнения в том, что речь идет о двигателе BMW, ведь две компании создавали родстер BMW Z4 и Toyota Supra совместными усилиями на одной платформе. До 100 км/ч купе сможет разогнаться за 4,5 секунды.

Кроме этого силового агрегата Toyota Supra получит и 2-литровый турбодвигатель мощностью 250 л.с. Обе версии будут оснащаться 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Премьера серийной версии нового поколения Toyota Supra состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Правда, так как продажи купе начнутся только в следующем году, неизвестно покажет ли Toyota машину без камуфляжа или ее окончательный облик останется секретом.

