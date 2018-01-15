На мотор-шоу в Токио, которое посвящено тюнингу и доработкам отделение компании Toyota Gazoo Racing (отныне в его введенье находятся «заряженные» автомобили японской компании) показала концепт GR Super Sports.

Концепт поразительно напоминает гоночные прототипы высшей категории LMP1, которые принимают участие в гонках на выносливость. Это неудивительно: концепт построен вокруг лемановского спортпрототипа Toyota TS050 Hybrid.

В самих гонках Toyota отчаянно не везет: с 1985 года она предпринимала множество попыток выиграть «24 часа Ле-Мана», но так и не добилась успеха. По всей видимости в компании решили не дать пропасть наработкам.

О технических характеристика GR Super Sports известно немного. Единственное о чем сказали представители компании: в составе его гибридной силовой установки есть 2,4-литровый турбированный V6. Суммарная мощность силовой установки — 1000 л.с.

Несмотря на статус концепта в Toyota дали понять, что GR Super Sports будет выпущен небольшим тиражом. Фактически это будет конкурент таким гиперкарам как Mercedes-AMG Project ONE и Aston Martin Valkyrie, но они построены с использованием опыта и компонентной базы Формулы 1. Стоимость японского гиперкара не называется, но вряд ли она будет ниже 2 миллионов долларов.

