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9 сен 2024

Toyota сократит выпуск электрокаров на 30% до 2026 года

Toyota сократит выпуск электрокаров на 30% до 2026 года
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota понизила свои производственные планы до 2026 года, сократив выпуск электромобилей на 30% - примерно до миллиона. Такое решение было принято на фоне глобального спада продаж электрокаров по всему миру

Изменившаяся конъюнктура на рынке диктует новые правила автопроизводителям. Volvo уже отказались от плана по полной электрификации бренда к 2030 году, а Volkswagen в Германии может закрыть свои заводы, чтобы удержать бренд на плаву.

Toyota также ранее поставила амбициозные цели продать полтора миллиона электромобилей до 2026 года. Сейчас же такая цифра не выглядит реалистичной. В 2023 году компания смогла реализовать 104 000 электрокаров. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, но все же меньше относительно общего объема продаж всех автомобилей Toyota. В следующем году компания планирует продать около 400 000 электромобилей. А к 2026 нарастить показатель до миллиона.

При написании новости использовалась информация:
english.kyodonews

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