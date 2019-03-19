Toyota создает специальные условия для покупки автомобилей

С 14 по 29 марта в дилерской сети Тойота покупателям будут доступны специальные условия на покупку моделей Toyota C-HR, RAV4, Fortuner и Land Cruiser 200. Заявлены, как и сниженные кредитные ставки, так и скидки по системе Trade-in

Стоит начать с последнего пункта, так как для каждого автомобиля подготовлено свое предложение. Например, если Вы собираетесь купить кроссовер Toyota C-HR или внедорожник Fortuner, то при сдаче собственного автомобиля в Trade-in Вы получите скидку в размере ста тысяч рублей. Что касается моделей RAV4 и Land Cruiser 200, то в первом случае можно рассчитывать на скидку в 200 тысяч рублей, однако, если Вы выбираете автомобиль с дизельным двигателем, то к первой цифре можно добавить еще 50 тысяч. В случае с Land Cruiser 200, Вы, сдавая свой автомобиль в Tradе-in, получите скидку в размере 350 тысяч рублей.

Что касается кредитования, то в этот период будет действовать специальное кредитное предложение «Недели Тойота» от АО «Тойота Банк» на приобретение Toyota RAV4 со сниженной до 6,7% кредитной ставкой. Правда, стоит помнить, что такое предложение будет доступно лишь при первоначальном взносе от 20% от стоимости автомобиля на срок от 12 до 60 месяцев и при оформлении договора страхования жизни и здоровья заемщика.

Не забыл производитель и о дилерском обслуживании. Например, в рамках программы «Формула уверенности» можно приобрести дополнительную гарантию на узлы и агрегаты автомобиля на период до двух лет. Кроме того снизить расходы на техническое обслуживание автомобилей Toyota можно с помощью программы «Пакетное ТО» — выгодного контракта на несколько предстоящих технических обслуживаний, который заключается с дилером Тойота. Стоимость предстоящих ТО фиксируется вне зависимости от возможного роста цен на работы и запасные части.

Еще одна программа Toyota — «Помощь на дороге» — включает в себя уникальный для российского рынка набор сервисов, который обеспечит безопасность и комфорт при непредвиденной ситуации в пути. Программа предоставляется при покупке автомобилей Toyota C-HR, RAV4, Camry, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Услуги и сервисы включают информационную поддержку по телефону, выезд аварийного комиссара, ремонт на месте поломки, эвакуацию до ближайшего ДЦ, организацию билетов и проживания для продолжения поездки, подменный автомобиль, услуга «Трезвый водитель» до двух раз в год и другие сервисы.