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12 мар 2020

Toyota ведет разработку нового двигателя V8

Toyota ведет разработку нового двигателя V8
Автор фото: фирма-производитель

Toyota работает над семейством новых бензиновых моторов V8, которые придут на смену линейке двигателей i-Force. Предположительно перспективное семейство получит наименование i-Force Max

Информации о новом двигателе пока нет, но, учитывая общемировую тенденцию, можно сделать предположение, что новый двигатель V8 обзаведется 48-вольтовым стартер-генератором с небольшой батареей, которые помогут ему экономить топливо при движении накатом, или же полноценной гибридной версией с емким высоковольтным аккумулятором.

К нынешнему семейству i-Force относятся легендарные 4,6-литровый 1UR-FE, а также 5,7-литровый V8 3UR-FE. Оба двигателя устанавливаются на пикапы Tundra и внедорожники Sequoia, младший двигатель также идет на Toyota Land Cruiser 200 и Lexus GX460, а старший — на Lexus LX570 и Land Cruiser 200 в спецификации для США и Ближнего Востока. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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