Toyota вывела марку Crown в отдельный бренд

Компания Toyota провела необычную реорганизацию своих активов. Марку Crown, которую раньше носила определенная модель автомобиля, вывели в самостоятельный бренд и компанию

Небольшое уточнение - это сделано не для всех рынков, а только для Китая, где японский концерн будет развивать марку совместно со своим производственным партнером — группой FAW. Интересно, что автомобили Crown в продуктовой иерархии будут находиться выше машин Toyota, но ниже Lexus. То есть мы получаем этакий "премиум начального уровня".

Под новой маркой китайцам предложат гамму Toyota Crown 16-го поколения (S235), в нее входят кросс-седан, седан, универсал, спорткроссовер. Кроме того, в каталог бренда войдут выпускаемые с 2021 года кроссовер Toyota Crown Kluger (модификация Highlander) и вэн Toyota Crown Vellfire (разновидность Alphard).