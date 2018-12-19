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19 дек 2018

Toyota займется выпуском внедорожного фургончика

Toyota займется выпуском внедорожного фургончика
Автор фото: фирма-производитель

В 2017 году на токийском автосалоне компания показала концепт внедорожного минивэна TJ Cruiser, который привлек всех своим брутальным обликом. К сожалению, большинство концептов никогда не идут в  серию, однако этому автомобилю был дан зеленый свет

Да, TJ Cruiser будет запущен в производство. Во всяком случае, такая информация появилась во многих зарубежных изданиях, которые усиленно следили за судьбой модели. Более того, предполагается, что серийная версия сохранит большинство черт концептуальной модели. Напомним, что концепт был выполнен в «квадратной» стилистике, причем задние двери у него были сдвижные, что создавало дополнительные удобства для пассажиров. Кстати, салон у автомобиля обладал широкими возможностями трансформации - все кресла, включая переднее пассажирское, могли складываться в ровный пол. Между тем, по своим размерам TJ Cruiser ничем не отличается от компактной Hyundai Creta.

К сожалению, никаких официальных данных о ходе реализации проекта до настоящего времени нет. Инсайдеры полагают, что серийный автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 2.0-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. К слову, аналогичный агрегат был установлен и на концепте.

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При написании новости использовалась информация:
Allroader, Авторамблер, CarsWeek

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