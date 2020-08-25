Toyota запатентовала загадочный гиперкар со странной крышей

Японская компания Toyota запатентовала в США загадочный автомобиль с откидной крышей, которая может подниматься и опускаться подобно фонарю самолета

Патент был опубликован 20 августа в базе Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO), откуда изображения «утекли» на форум GR86.org, посвященный спортивным «Тойотам». Патент разделен на две части. Первая описывает замки на правой и левой сторонах автомобиля и их разблокировку для поднятия крыши. Другой касается боковых порогов предполагаемого GR Super Sport и изображает высадку и посадку в автомобиль.

О том, что Toyota работает над серийным GR Super Sport, стало известно еще в 2018 году. Концепт, представленный в том же году на автосалоне в Токио, разрабатывался спортивным подразделением Toyota – Gazoo Racing. Его оснастили гибридной силовой установкой на базе 2,4-литровой «турбошестерки» с непосредственным впрыском, выдающей около 1000 лошадиных сил. Вероятно, версия для дорог общего пользования получит более скромную отдачу.