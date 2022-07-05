В России стали реже угонять автомобили Lexus и Toyota

Автомобили этих двух марок всегда были лидерами в рейтингах угонов. Страховые компании сообщают свои позиции бренды сохраняют и сегодня, но есть определенные нюансы.
Аналитики многих страховых компаний отмечают, что общая динамика угонов по Toyota и Lexus снизилась в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. «Спрос» на Kia и Hyundai упал на 38% и 27% соответственно. Однако параллельно угонщики стали активнее интересоваться автомобилями марки Mitsubishi: количество угонов моделей этого бренда подскочило за последний год в 4,2 раза.
Если же обратиться к рейтингу по угоняемым моделям, то лидером стала Toyota Camry, хотя в прошлом году «золото» было у внедорожника Land Cruiser – сейчас он идет на втором месте. «Бронзу» забирает себе кроссовер Rav4.