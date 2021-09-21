В Toyota не поддерживают быстрый переход на электромобили

Президент марки считает, что такие резкие метаморфозы с автомобильной промышленностью нанесут серьезный удар и по ней, и по людям, которые там работают

Выступая на ежегодном собрании Ассоциации японских автопроизводителей, Акио Тойода (глава Toyota) заявил, что Полный переход на электромобили приведет к потере до 5,5 миллиона рабочих мест в Японии, а отрасль недопроизведет 8 миллионов автомобилей к 2030 году. То есть фактически, промышленность будет попросту подорвана, а экономика Японии окажется на грани краха, так как автомобильное производство является одним из основных ее звеньев.

Глава Toyota считает, что многие политики, которые выступают за переход на электромобили и модернизацию производства, не видят или не хотят видеть тяжелых последствий для страны. Если уж и достигать углеродной нейтральности, то необходимо применять разносторонний подход.