В Toyota победили недуг по запасу хода у электромобилей

Японский концерн придумал способ увеличить запас хода электрокаров до 1000 километров и приступил к тестированию нового типа аккумуляторов для электрокаров, которые, собственно, и являются тем самым способом

Предлагается следующее: вместо литий-ионных батарей необходимо использовать фторид-ионные. Они обеспечивают плотность хранения заряда примерно в десять раз выше, чем традиционные литий-ионные. Однако твердотельные батареи такого типа работают только при очень высоких температурах — около 150 градусов по Цельсию. Так что, инженерам еще придется поломать голову над теплообменом.

Между тем, такие аккумуляторы, которые помимо всего прочего являются компактными и ёмкими, теоретически позволили бы резко увеличить запас хода электромобилей. По сути, речь идёт об увеличении сразу вдвое: до тысячи километров против нынешних 400-500 километров у серийных электрокаров вроде Jaguar I-Pace или Audi e-tron.