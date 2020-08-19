Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2020

В Toyota победили недуг по запасу хода у электромобилей

В Toyota победили недуг по запасу хода у электромобилей

Японский концерн придумал способ увеличить запас хода электрокаров до 1000 километров и приступил к тестированию нового типа аккумуляторов для электрокаров, которые, собственно, и являются тем самым способом

Предлагается следующее: вместо литий-ионных батарей необходимо использовать фторид-ионные.  Они обеспечивают плотность хранения заряда примерно в десять раз выше, чем традиционные литий-ионные. Однако твердотельные батареи такого типа работают только при очень высоких температурах — около 150 градусов по Цельсию. Так что, инженерам еще придется поломать голову над теплообменом.

Между тем, такие аккумуляторы, которые помимо всего прочего являются компактными и ёмкими, теоретически позволили бы резко увеличить запас хода электромобилей. По сути, речь идёт об увеличении сразу вдвое: до тысячи километров против нынешних 400-500 километров у серийных электрокаров вроде Jaguar I-Pace или Audi e-tron.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Camry (2021)

Toyota не хочет поддаваться модным тенденциям

18 августа 2020

Купе Toyota GT 86 нового поколения впервые было замечено во время тестов

14 августа 2020
Toyota C-HR (2020)

Toyota слегка обновила кроссовер C-HR

05 августа 2020
Toyota Land Cruiser Prado для рынка Японии

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado обновился и получил новый мотор

03 августа 2020
Toyota Supra (2021)

Toyota может выпустить Supra на «механике»

03 августа 2020
Toyota

Forbes назвал самый дорогой автомобильный бренд

31 июля 2020

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2020 вектор тяги к природе Автопутешествия
19 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Вектор тяги к природе"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 практическая магия
Тест драйв
17 августа 2020

Skoda Karoq
"Практическая магия"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города
Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Парень не из нашего города"
Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине
Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"

Написано новостей:

2 6 4 7 1