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28 апр 2021

В Toyota представили водородный спорткар

В Toyota представили водородный спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн показал миру свой гоночный болид. Он работает на водороде, но создан на базе обычной Corolla

Ладно, Corolla была взята не обычная, а спортивная модификация, которая участвует в национальных гоночных сериях. Впрочем, новинка тоже является полноценным гоночным автомобилем, который примет участие в 24-часовой гонке на выносливость Super Taikyu Series 2021.

Теперь, пожалуй, поговорим про техническую составляющую машины. Отметим, что инженеры сохранили мотор 1.6, но адаптировали его работы на сжатом газообразном водороде. Для этого была заменена система подачи и впрыска топлива. То есть здесь не применяется принцип двигатель с топливными ячейками, в котором путем электрохимической реакции водород преобразуется в электричество, для питания электромоторов. Фактически, перед нами обычный автомобиль с ДВС, который вместо бензина работает на водороде.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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