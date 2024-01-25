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25 янв 2024

В Toyota считают, что электромобили переоценивают

В Toyota считают, что электромобили переоценивают
Автор фото: фирма-производитель

Председатель японской компании Toyota Акио Тойода (внук основателя компании Киитиро Тойода) считает, что электромобили в перспективе смогут достигнуть только 30% от всего мирового рынка автомобилей

Оставшаяся часть будет приходиться на автомобили с традиционными, гибридными и водородными силовыми установками. Вследствие этого, Акио Тойода отмечает, что окончательный выбор должен быть у самих клиентов, а не ограничиваться политическими нормами. Также он подчеркнул, что примерно миллиард людей на планете не имеет доступа к необходимой инфраструктуре для управления электрическим видом транспорта.

Подход японцев к электромобилям достаточно консервативный. На данный момент переход компаний к увеличению производства автомобилей с электрифицированной силовой установкой, как они отмечают, обусловлен сокращением количества выбросов CO2 в атмосферу. При этом в Toyota понимают, что при производстве автомобилей с ДВС объемы выбрасываемого углекислого газа намного меньше.

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