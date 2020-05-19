Toyota представила кроссовер Venza нового поколения

Среднеразмерный кроссовер получил новую платформу и гибридную силовую установку

Компания Toyota представила модель Venza нового поколения. В отличие от предшественника, который можно было назвать «высоким» универсалом, новинка теперь выглядит как полноценный кроссовер.

В основу Venza легла масштабируемая архитектура TNGA, на которой уже построены модели Camry, Avalon, RAV4, Highlander и Sienna. Новая платформа позволила сделать автомобиль существенно легче, прочнее, безопаснее и комфортнее. Во внешности кроссовера можно увидеть сходство с седаном Mirai, который имеет водородную силовую установку на топливных ячейках. Что касается салона, то он напоминает RAV4.