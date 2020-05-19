Автомобильный портал Motorpage
19 май 2020

Toyota представила кроссовер Venza нового поколения

Toyota представила кроссовер Venza нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Среднеразмерный кроссовер получил новую платформу и гибридную силовую установку

Компания Toyota представила модель Venza нового поколения. В отличие от предшественника, который можно было назвать «высоким» универсалом, новинка теперь выглядит как полноценный кроссовер.

В основу Venza легла масштабируемая архитектура TNGA, на которой уже построены модели Camry, Avalon, RAV4, Highlander и Sienna. Новая платформа позволила сделать автомобиль существенно легче, прочнее, безопаснее и комфортнее. Во внешности кроссовера можно увидеть сходство с седаном Mirai, который имеет водородную силовую установку на топливных ячейках. Что касается салона, то он напоминает RAV4.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Venza 2021

Toyota представила кроссовер Venza нового поколения

19 мая 2020
Toyota Highlander 2020

В Россию едет новый Highlander

12 мая 2020
Toyota Corolla Altis GR Sport

Toyota Corolla получит новые версии

08 мая 2020
Toyota Venza 2013

Компания Toyota отзывает более тысячи кроссоверов Venza в России

27 декабря 2013
Toyota Venza 2013

Российских владельцев Toyota Venza пригласят в салоны для устранения неполадок

21 октября 2013
Toyota Venza 2013 вид спереди

Городской кроссовер Toyota Venza теперь можно купить и в России

17 июня 2013

 Новости Toyota Venza

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье
Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"

Написано новостей:

2 5 8 4 4