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13 янв 2023

В Россию привезли новую Toyota Venza

В Россию привезли новую Toyota Venza
Автор фото: фирма-производитель

Toyota вернула модель Venza в модельную линейку в 2020 году – во втором поколении модель потеряла индивидуальность, превратившись, фактически, в Toyota Harrier для рынка Северной Америки

Да, теперь Harrier и Venza – это одинаковые машины, разница лишь в названии и рынке продаж. Кстати теперь «Вензу» можно купить и в России, благодаря  программе параллельного импорта. Дилеры предлагают к заказу кроссоверы, которые оснащены гибридной силовой установкой.

Собственно, она состоит из атмосферного двигателя объемом 2.5 литра и электрического мотора – совокупная мощность составляет 222 лошадиные силы. Кроссовер способен передвигаться на электрическом ходу, правда, пробег составит лишь пару десятков километров.

При написании новости использовалась информация:
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