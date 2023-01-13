В Россию привезли новую Toyota Venza

Toyota вернула модель Venza в модельную линейку в 2020 году – во втором поколении модель потеряла индивидуальность, превратившись, фактически, в Toyota Harrier для рынка Северной Америки

Да, теперь Harrier и Venza – это одинаковые машины, разница лишь в названии и рынке продаж. Кстати теперь «Вензу» можно купить и в России, благодаря программе параллельного импорта. Дилеры предлагают к заказу кроссоверы, которые оснащены гибридной силовой установкой.

Собственно, она состоит из атмосферного двигателя объемом 2.5 литра и электрического мотора – совокупная мощность составляет 222 лошадиные силы. Кроссовер способен передвигаться на электрическом ходу, правда, пробег составит лишь пару десятков километров.