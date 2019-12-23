Новый Volkswagen Caddy получит новый дизайн

В 2020 году Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy, в преддверии скорой премьеры автогигант распространил дизайнерские эскизы грядущей новинки

В новой генерации Caddy отойдет от нарочито строгого и безликого стиля. Судя по рисункам, машина получит выразительный и утонченный экстерьер со спортивными нотками. Volkswagen рассчитывает, что такая смена дизайн-парадигмы позволит привлечь к модели больше частных покупателей, при этом, не отторгая корпоративных клиентов.

Машину продолжат предлагать в версиях Cargo (цельнометаллический грузовой фургон) и Life (пассажирский минивэн с остекленным кузовом). Грузовую версию будут выпускать с подъемной задней дверцей в базовой конфигурации или с опциональными двумя створками. О технической «начинке» информации пока нет, но, очевидно, автомобиль строят на всефольксвагеновской платформе MQB. Моторная гамма будет включать бензиновые, дизельные версии и модификацию «подзаряжаемый гибрид».