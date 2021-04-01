Volkswagen запустил продажи нового Caddy в России

На наш рынок микроавтобус приехал только с одним единственным атмосферным мотором и механической трансмиссией

Да, новый Caddy будет продаваться на нашем рынке лишь с мотором 1,6 и механической 5-ступенчатой трансмиссией. Дизельного двигателя, который доступен на европейском рынке у нас не будет, как и роботизированной трансмиссии DSG. Решение оставить для нашего рынка только один мотор выглядит несколько странным, так как предыдущие поколения «каблучка» продавались у нас и с дизелями, и с автоматическими коробками.

Кроме того, Volkswagen выводит на наш рынок не только грузовые, но и пассажирские версии Caddy. Причем последние даже представлены туристической модификацией California. «Живые» машины доберутся до дилеров в июне. Сборка автомобилей осуществляется в Польше.