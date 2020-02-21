Автомобильный портал Motorpage
21 фев 2020

Представлен новый Volkswagen Caddy

Представлен новый Volkswagen Caddy
Автор фото: фирма-производитель

В Европе дебютировало пятое поколение «каблучка» Volkswagen Caddy. Вместе со стандартной версией представили длиннобазный Caddy Maxi. Автомобили доступны в конфигурациях пассажирского микроавтобуса и грузового фургона

Новый Caddy построен на популярной платформе MQB. Примечательно, что теперь рессоры в задней подвеске не предусмотрены ни в одной из модификаций — отныне только пружнны.  К слову, не смотря на то, что Caddy – коммерческий транспорт, в его оснащении будет  предложена целая россыпь опций комфорта.

Что касается силовых агрегатов, то для автомобиля предлагается несколько моторов, соответствующих экологическим требованиям «Евро-6». Основная ставка сделана на 2.0 TDI мощностью от 75 до 122 л.с. Чтобы снизить выбросы, использован двойной впрыск AdBlue. Также покупатели смогут выбрать бензиновый 1.5 TSI (116 л.с.) и газовый 1.5 TGI. Новые ДВС должны снизить расход топлива на 12%. В перспективе появятся и гибридные версии. Среди трансмиссий доступны 6-ступенчатая «механика» и «робот» DSG с семью скоростями. Наиболее мощный дизельный вариант и бензиновый можно заказать с полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Volkswagen Caddy получит новый дизайн

23 декабря 2019

Volkswagen отзывает свои автомобили в России

23 декабря 2016

Volkswagen отзывает почти 2,2 тысячи автомобилей в России

31 декабря 2015
Volkswagen Caddy

Volkswagen отзывает почти шестьсот тысяч Caddy

27 февраля 2014
Volksawagen Cross Caddy 2013 вид спереди

Cтрат продаж Volksawagen Cross Caddy

21 марта 2013
Volkswagen Caddy Edition 30

Volkswagen Caddy Edition 30 теперь доступен всем

13 февраля 2013

 Новости Volkswagen Caddy

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx 350 2020 гендерно-нейтральный Тест драйв
21 февраля 2020

Lexus RX
"Гендерно-нейтральный"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 как музыкальная шкатулка в стиле pioneer
Тест драйв
20 февраля 2020

Suzuki SX4
"Suzuki SX4 как музыкальная шкатулка в стиле Pioneer"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "
Opel Zafira - родственные и другие связи opel zafira life
Тест драйв
17 февраля 2020

Opel Zafira
"Родственные и другие связи Opel Zafira Life"

Написано новостей:

2 5 2 8 1