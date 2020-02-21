Представлен новый Volkswagen Caddy

В Европе дебютировало пятое поколение «каблучка» Volkswagen Caddy. Вместе со стандартной версией представили длиннобазный Caddy Maxi. Автомобили доступны в конфигурациях пассажирского микроавтобуса и грузового фургона

Новый Caddy построен на популярной платформе MQB. Примечательно, что теперь рессоры в задней подвеске не предусмотрены ни в одной из модификаций — отныне только пружнны. К слову, не смотря на то, что Caddy – коммерческий транспорт, в его оснащении будет предложена целая россыпь опций комфорта.

Что касается силовых агрегатов, то для автомобиля предлагается несколько моторов, соответствующих экологическим требованиям «Евро-6». Основная ставка сделана на 2.0 TDI мощностью от 75 до 122 л.с. Чтобы снизить выбросы, использован двойной впрыск AdBlue. Также покупатели смогут выбрать бензиновый 1.5 TSI (116 л.с.) и газовый 1.5 TGI. Новые ДВС должны снизить расход топлива на 12%. В перспективе появятся и гибридные версии. Среди трансмиссий доступны 6-ступенчатая «механика» и «робот» DSG с семью скоростями. Наиболее мощный дизельный вариант и бензиновый можно заказать с полным приводом.