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5 июл 2021

Стартовали российские продажи Volkswagen Caddy PanAmericana

Стартовали российские продажи Volkswagen Caddy PanAmericana
Автор фото: фирма-производитель

В России начали продавать кросс-версию Volkswagen Caddy PanAmericana. Автомобиль выделяется большим клиренсом и некоторыми визуальными элементами

Давайте сразу оговоримся – агрегатная составляющая здесь осталась без изменений. То есть под капотом здесь располагается атмосферный двигатель 1.6 на 110 лошадиных сил. Трансмиссия – механика. Привод – передний. Немного жаль видеть такую скудную конфигурацию, особенно если учесть, что в Европе присутствуют и бензиновые турбо-моторы, и дизели. Соответственно, есть и разнообразие в трансмиссиях – роботы, автоматы и.т.д.

Теперь поговорим про внешность. Новая модификация отличается некрашеной радиаторной решёткой, простыми матовыми чёрными бамперами с алюминиевыми вставками, защитными накладками на крыльях и порогах, двухцветными литыми дисками, а также особыми молдингами, которые скрывают рельсы сдвижных дверей. Заметим, что у машины богатое оснащение – шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель и.т.д.

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