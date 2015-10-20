Новое поколение Volkswagen Golf - С обновкой!

Обновленные хэтчбек и универсал Volkswagen Golf сохранили узнаваемую внешность и получили электронные новации от «старших» моделей

Опознать рестайлиновую версию популярной машины не так просто, несмотря на то, что Golf щеголяет более фактурными бамперами, видоизмененной решеткой радиатора, крыльями и светотехникой, которая за доплату может быть светодиодной. Другое дело – салон. Для дорогих версий теперь доступны новая мультимедийная система Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, возможностью управления жестами и доступом к онлайн-сервисам, а также 12,3-дюймовая цифровая «приборка», которую можно настроить по пяти профилям. Главные новации в электронном оснащении – система предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, ассистент парковки нового поколения и помощник движения с прицепом, в том числе задним ходом. Моторная гамма пополнилась бензиновым 1,5-литровым агрегатом, доступным в исполнении 130 и 150 л.с. А 2-литровый бензиновый агрегат модели Golf GTI теперь развивает 230 л.с. (+10 л.с.). Наконец, ожидаются изменения и в линейке трансмиссий: компания готовится заменить 6-ступенчатый секвентальный «робот» DSG на новый 7-ступенчатый вариант.