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5 авг 2024

Volkswagen планирует выпускать Golf нынешнего поколения до 2035 года

Volkswagen планирует выпускать Golf нынешнего поколения до 2035 года
Автор фото: фирма-производитель

Кай Грюниц, ответственный за техническое развитие бренда Volkswagen, рассказал, что компания рассматривает возможность сохранить производство восьмого поколения Golf до середины следующего десятилетия. Актуальная “восьмерка” будет предлагаться как альтернатива электрическому Гольфу

Причина такого решения кроется в экономии средств на создание нового поколения, следовательно разработки платформы, которая могла бы заменить MQB Evo (модернизированная MQB, выпускающаяся с 2012 года). Фокус внимания Volkswagen сосредоточен на электрификации модельного ряда, в связи с чем, силовые установки с традиционным ДВС уходят на второй план, но не прекращают быть актуальными. Однако Кай Грюниц отметил, что для европейского рынка это может быть не перспективным развитием в связи с меняющимся законодательством.

Восьмое поколение Volkswagen Golf дебютировало в 2019 году. И если компания оставит его в строю до 2035 года, “восьмой” гольф может стать одним из самых долго производимых поколений хэтчбека. Однако рекорд в 35 лет производства остается за Golf первого поколения.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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