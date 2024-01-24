Представлен обновленный Volkswagen Golf

Компания Volkswagen представила рестайлинг актуального восьмого поколения Golf. Автомобиль также будет выпускаться в кузовах хэтчбек и универсал и в более мощных версиях GTI и GTE

Дизайн рестайлинга не сильно отличается от актуальной генерации. Ключевые изменения - иная светодиодная оптика (опционально матричные фары с 500-метровым световым пучком) и более спортивный передний бампер с крупным воздухозаборником. Более мощные версии можно отличить по вставкам, имитирующие “клыки” (как было у версии R). Главная фишка салона - это новая мультимедийная система с экраном диагональю 10,4 дюйма (12,9 дюймов в комплектациях подороже). У нее появился новый голосовой помощник с функцией искусственного интеллекта Chat GPT.

Стандартные “Гольфы” оснащаются также бензиновыми (1,4 л. и 2,0 л.) и дизельными (2,0 л.) моторами мощностями от 116 л.с. до 204 л.с. Комплектоваться они будут 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Мягкогибридные модификации на основе турбодвигателей мощностями 116 л.с. и 150 Нм будут работать в паре с 48 вольтовым электрогенератором и 7-ступенчатым “роботом”. Полноценный гибрид останется с прежним 1,4-литровым мотором суммарной мощностью в 204 л.с. Однако емкость аккумулятора увеличена до 19,7 кВт*ч, что позволит преодолеть до 100 км на электротяге. А вот гибридный GTE прибавил к мощности до 272 л.с. Отмечается также и более быстрое время зарядки батарей.

Что касается версии GTI, то обновленный 2,0-литровый двигатель EA888 с турбонаддувом теперь имеет мощность в 265 л.с. (245 л.с. - в предыдущей модификации). Механики больше не будет. Теперь мотор работает исключительно в паре с 7-ступенчатым “роботом”. О версии GTI Clubsport пока ничего не известно. Вероятно, ее технические характеристики раскроют вместе с Golf R. Напомним, что в актуальной генерации Clubsport - 2,0-литровая турбочетверка форсирована до 300 л.с.

