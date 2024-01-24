Автомобильный портал Motorpage
24 янв 2024

Представлен обновленный Volkswagen Golf

Представлен обновленный Volkswagen Golf
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила рестайлинг актуального восьмого поколения Golf. Автомобиль также будет выпускаться в кузовах хэтчбек и универсал и в более мощных версиях GTI и GTE

Дизайн рестайлинга не сильно отличается от актуальной генерации. Ключевые изменения - иная светодиодная оптика (опционально матричные фары с 500-метровым световым пучком) и более спортивный передний бампер с крупным воздухозаборником. Более мощные версии можно отличить по вставкам, имитирующие “клыки” (как было у версии R). Главная фишка салона - это новая мультимедийная система с экраном диагональю 10,4 дюйма (12,9 дюймов в комплектациях подороже). У нее появился новый голосовой помощник с функцией искусственного интеллекта Chat GPT.

Стандартные “Гольфы” оснащаются также бензиновыми (1,4 л. и 2,0 л.) и дизельными (2,0 л.) моторами мощностями от 116 л.с. до 204 л.с. Комплектоваться они будут 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Мягкогибридные модификации на основе турбодвигателей мощностями 116 л.с. и 150 Нм будут работать в паре с 48 вольтовым электрогенератором и 7-ступенчатым “роботом”. Полноценный гибрид останется с прежним 1,4-литровым мотором суммарной мощностью в 204 л.с. Однако емкость аккумулятора увеличена до 19,7 кВт*ч, что позволит преодолеть до 100 км на электротяге. А вот гибридный GTE прибавил к мощности до 272 л.с. Отмечается также и более быстрое время зарядки батарей.

Что касается версии GTI, то обновленный 2,0-литровый двигатель EA888 с турбонаддувом теперь имеет мощность в 265 л.с. (245 л.с. - в предыдущей модификации). Механики больше не будет. Теперь мотор работает исключительно в паре с 7-ступенчатым “роботом”. О версии GTI Clubsport пока ничего не известно. Вероятно, ее технические характеристики раскроют вместе с Golf R.  Напомним, что в актуальной генерации Clubsport - 2,0-литровая турбочетверка форсирована до 300 л.с.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Анонсировано следующее поколение Volkswagen Golf

03 октября 2023

Рассекречен экстерьер нового Volkswagen Golf

05 сентября 2023

Volkswagen не откажется от модели Golf

18 ноября 2022
Volkswagen Golf R (2022)

Новое поколение Volkswagen Golf может и не появиться

04 августа 2022
Volkswagen Golf (1974)

Дата в истории: c конвейера сошел первый Volkswagen Golf

29 марта 2022
Volkswagen Golf (2020)

В Россию приехал новый Volkswagen Golf

28 апреля 2021

 Новости Volkswagen Golf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной
Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 8 9