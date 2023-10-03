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3 окт 2023

Анонсировано следующее поколение Volkswagen Golf

Анонсировано следующее поколение Volkswagen Golf
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen поделилась информацией, касательно следующего поколения модели Golf, но сам автомобиль поступит в продажу не раньше 2028 года

Ожидается, что новый Volkswagen Golf будет сконструирован на платформе SSP (Scalable Systems Platform) и получит полностью электрическую силовую установку. Первенцем на этой платформе должен стать проект Trinity, слухи о котором идут с 2021 года. Производство автомобиля должно начаться на заводе в Цвиккау.  

Также компания рассказала и про другие новинки, производство которых должно начаться в течении нескольких лет. На главном заводе компании в Вольфсбурге в 2025 году начнется производство преемника кроссовера Tiguan Allspace. В 2026 году там же пропишется некий кроссовер А-класса, о котором пока совсем мало информации.

При написании новости использовалась информация:
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