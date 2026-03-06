Автомобильный портал Motorpage
6 мар 2026

Volkswagen показал первый тизер Golf 9-го поколения

Volkswagen показал первый тизер Golf 9-го поколения
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen опубликовала тизер следующего поколения своего главного бестселлера. Девятая генерация Volkswagen Golf станет полностью электрической и получит новое название ID. Golf

Несмотря на переход на электротягу, новый Golf сохранит узнаваемый дизайн и пропорции кузова. По тизеру видно, что разработчики постарались сохранить классический силуэт хэтчбека, но слегка увеличили задний спойлер и расширили колесные арки.

Модель базируется на платформе Scalable Systems Platform. В линейке ожидаются версии с одним и двумя электродвигателями, а также спортивные версии с индексами GTI и R.

Производство электрического Golf будет организовано на главном заводе марки в Вольфсбурге. Одновременно актуальный Volkswagen Golf Mk8 продолжит выпускаться с двигателями внутреннего сгорания. С 2027 года его сборку перенесут на завод в Мексике.
 

 Новости Volkswagen Golf

