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5 сен 2023

Рассекречен экстерьер нового Volkswagen Golf

Рассекречен экстерьер нового Volkswagen Golf
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились изображения с закрытого мероприятия компании Volkswagen, на которых запечатлен обновленный Volkswagen Golf. Официальный дебют автомобиля должен состояться до конца 2023 года

Главные изменения в дизайне - это более узкие светодиодные фары и иные бампера. Есть вероятность того, что на снимках запечатлен хетчбек в версии R-Line. Следует отметить, что рестайлинг восьмого поколения станет для автомобилей последним. Следующая генерация не планируется, поскольку модель будет снята с производства.

Напомним, что актуальное поколение оснащается бензиновыми моторами мощностями от 90 до 190 л.с., дизельными агрегатами мощностями от 115 до 200 л.с., двумя гибридными установками суммарной отдачей в 204 л.с. и 245 л.с., а также одним СУГ-мотором мощностью 130 л.с.

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