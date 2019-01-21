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21 янв 2019

Golf оказался «засвечен»

Golf оказался «засвечен»

Шпионам удалось "поймать" новый "Гольф", который случайным образом обнаружился на парковке одного из немецких Макдональдсов. Надо сказать, что автомобиль изменился несильно

Все черты обычного Golf в наличии, изменения претерпела оптика  - фары стали более узкими, а задние фонари немного изменили свою форму. Также иной стала решетка радиатора и бамперы. В целом, как и было сказано ранее, дизайн новинки полностью узнаваем и в нем отсутствуют какие-либо революционные элементы.

Что касается техники, то Гольф новой генерации создан на доработанной модульной платформе MQB Evo. По информации от инсайдеров, модель станет легче на 45 кг, а также прибавит в длину несколько сантиметров. Что касается моторов, то линейка двигателей традиционно будет состоять из дизельных и бензиновых агрегатов. К сожалению, никаких конкретных данных пока нет, зато есть предположение, что стоит ожидать появления под капотом нового турбированного двигателя с рабочим объемом 2 литра, который развивает мощность до 300 лошадиных сил.

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При написании новости использовалась информация:
Carsguru, Колеса

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