Golf оказался «засвечен»

Шпионам удалось "поймать" новый "Гольф", который случайным образом обнаружился на парковке одного из немецких Макдональдсов. Надо сказать, что автомобиль изменился несильно

Все черты обычного Golf в наличии, изменения претерпела оптика - фары стали более узкими, а задние фонари немного изменили свою форму. Также иной стала решетка радиатора и бамперы. В целом, как и было сказано ранее, дизайн новинки полностью узнаваем и в нем отсутствуют какие-либо революционные элементы.

Что касается техники, то Гольф новой генерации создан на доработанной модульной платформе MQB Evo. По информации от инсайдеров, модель станет легче на 45 кг, а также прибавит в длину несколько сантиметров. Что касается моторов, то линейка двигателей традиционно будет состоять из дизельных и бензиновых агрегатов. К сожалению, никаких конкретных данных пока нет, зато есть предположение, что стоит ожидать появления под капотом нового турбированного двигателя с рабочим объемом 2 литра, который развивает мощность до 300 лошадиных сил.