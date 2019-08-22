Автомобили Volkswagen протекают

Volkswagen отправит на сервис 2,5 тысячи автомобилей Multivan из-за недостаточной герметичности задней двери

Росстандарт сообщает об отзыве 2490 минивэнов Multivan, которые были проданы с 2016 по 2019 год. Автомобили отправятся на сервис в связи с возможностью попадания воды в салон. «Причиной отзыва автомобилей Volkswagen Muitivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека. Из-за дефекта возможно попадание воды», — отмечено в сообщении на сайте ведомства.

Традиционно, производитель уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости посещения сервисных центров, где будут проведены необходимые процедуры по герметизации. Выяснить, требуется ли посещение сервиса, можно и самому с помощью сверки Vin-кода.