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22 авг 2019

Автомобили Volkswagen протекают

Автомобили Volkswagen протекают
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen отправит на сервис 2,5 тысячи автомобилей Multivan из-за недостаточной герметичности задней двери

Росстандарт сообщает об отзыве 2490 минивэнов Multivan, которые были проданы с 2016 по 2019 год. Автомобили отправятся на сервис в связи с возможностью попадания воды в салон. «Причиной отзыва автомобилей Volkswagen Muitivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека. Из-за дефекта возможно попадание воды», — отмечено в сообщении на сайте ведомства.

Традиционно, производитель уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости посещения сервисных центров, где будут проведены необходимые процедуры по герметизации. Выяснить, требуется ли посещение сервиса, можно и самому с помощью  сверки Vin-кода.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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