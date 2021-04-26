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26 апр 2021

Volkswagen раскрыл салон Multivan

Volkswagen раскрыл салон Multivan
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль и так славился своей широкой трансформацией салона, похоже, что в новом поколении это преимущество лишь усилится

Да, концерн Volkswagen представил рендеры салона нового Multivan. Интересный факт- автомобиль лишится диванной компоновки - теперь только  отдельные Кресла. То есть автомобиль будет предлагаться отныне лишь в семиместном исполнении. В то же время, производитель заявляет, что все кресла на заднем ряду имеют широкий диапазон продольных регулировок, более того, каждое из них будет легкосъемным, так что салон можно будет легко превратить в грузовой отсек.

В целом, можно сказать, что машина получит и несколько роскошных элементов вроде панорамной крыши. Если говорить же о внешнем облике модели,  то по сравнению с нынешней моделью новый кузов окажется длиннее и приземистее. То есть машина будет восприниматься как более легковая модель, чем нынешний Multivan.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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