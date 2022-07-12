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12 июл 2022

Volkswagen Multivan не прошел лосиный тест

Volkswagen Multivan не прошел лосиный тест

Испанские испытатели, проверив сотни кроссоверов и легковушек в слаломе решили заняться минивэнами. Разумеется, ждать от таких габаритных машин чудес не приходиться, но все же выяснить их предел возможностей интересно

Итак, отметим, что успешным прохождение «лосиного» теста будет лишь в том случае, если машина на 77 километрах в час не заденет ни одного конуса. Multivan смог справиться с испытанием лишь на 69 километрах в час.

Разумеется, низкий результат обусловлен и крупными габаритами машины, и высоким центром тяжести.  Отметим, что на тесты попала версия eHybrid с 218-сильной силовой установкой (150-сильный бензиновый турбомотор 1.4 и электромотор пиковой мощностью 115 лошадиных сил в сочетании с роботизированной 6-ступенчатой коробкой передач DSG).

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