Автомобильный портал Motorpage
22 фев 2019

Volkswagen показал обновленный Multivan

Volkswagen показал обновленный Multivan
Автор фото: фирма-производитель

В новом исполнении  микроавтобус получил не только внешние изменения, но и некоторые технические доработки. В автомобиле стало больше электронных систем, которые раньше были попросту недоступны

Внешне, от своего предшественника, обновлённый Multivan отличается новой светодиодной оптикой, решёткой радиатора увеличенной площади и боковыми поворотниками, переехавшими ближе к фарам. Внутри у обновленного микроавтобуса появилась полностью новая передняя панель и дверные карты.

С технической точки зрения все гораздо интереснее.  Во-первых, произошла модернизация двухлитрового дизельного двигателя. В начальной версии мощность увеличена с 84 до 90 л.с., а на смену моторам мощностью 102 и 114 л.с. пришла одна модификация, развивающая 110 л.с. Также автомобиль получил электроусилитель руля, что позволило добавить ряд ранее недоступных электронных помощников. Уже в базе у автомобиля есть ассистент, стабилизирующий автомобиль при сильном ветре, а за доплату доступны системы удержания в полосе, идентификации дорожных знаков, помощи при парковке и комплекс, помогающий маневрировать задним ходом с прицепом.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, motor.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Multivan 2020

Volkswagen показал обновленный Multivan

22 февраля 2019
Volkswagen T-Roc R

Немецкая горячка

15 февраля 2019

Между маленьким и большим

13 февраля 2019
Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan назван лучшим семейным автомобилем в Европе

16 октября 2014

Volkswagen Multivan Business скоро появится в России

06 декабря 2011

Volkswagen Multivan BlueMotion воплощение экономии

05 марта 2011

 Новости Volkswagen Multivan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
18 февраля 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 становится «классиком»
Тест драйв
15 февраля 2019

Nissan X-Trail
"Становится «классиком»"

Написано новостей:

2 2 8 5 5