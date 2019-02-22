Volkswagen показал обновленный Multivan

В новом исполнении микроавтобус получил не только внешние изменения, но и некоторые технические доработки. В автомобиле стало больше электронных систем, которые раньше были попросту недоступны

Внешне, от своего предшественника, обновлённый Multivan отличается новой светодиодной оптикой, решёткой радиатора увеличенной площади и боковыми поворотниками, переехавшими ближе к фарам. Внутри у обновленного микроавтобуса появилась полностью новая передняя панель и дверные карты.

С технической точки зрения все гораздо интереснее. Во-первых, произошла модернизация двухлитрового дизельного двигателя. В начальной версии мощность увеличена с 84 до 90 л.с., а на смену моторам мощностью 102 и 114 л.с. пришла одна модификация, развивающая 110 л.с. Также автомобиль получил электроусилитель руля, что позволило добавить ряд ранее недоступных электронных помощников. Уже в базе у автомобиля есть ассистент, стабилизирующий автомобиль при сильном ветре, а за доплату доступны системы удержания в полосе, идентификации дорожных знаков, помощи при парковке и комплекс, помогающий маневрировать задним ходом с прицепом.