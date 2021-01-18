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18 янв 2021

Новому Volkswagen Multivan изменят ДНК

Новому Volkswagen Multivan изменят ДНК

Сейчас в Швеции Volkswagen проводит тесты нового Multivan и, судя по шпионским фото, он совсем на себя не похож

Читателям Motorpage поясняем. Прошлые «Мультивэны» воспринимались стандартными микроавтобусами, новая же модель тяготеет к легковым формам. Судите сами, более приземистый кузов, короткий капот, дополнительное остекление в передних дверях (треугольники) - все это напоминает классические минивэны вроде Volkswagen Sharan или Seat Alhambra.

Если собрать по крупицам то немногое, что известно о машине в техническом плане, то мы, опять же, столкнемся с легковым позиционированием. Так известно, что  Multivan T7 построят на платформе MQB. Кроме того, сообщается, что у новинки появятся гибридные силовые установки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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