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6 фев 2017

Volkswagen Passat CC навсегда ушел с российского рынка

Volkswagen Passat CC навсегда ушел с российского рынка
Автор фото: неткаршоу.ком

Официальные дилеры немецкой компании Volkswagen в России распродали последние имевшиеся в наличии экземпляры седанов Passat CC. Новых поставок этой модели в Россию больше не предвидится.

Пресс-служба немецкого автопроизводителя объявила о прекращении поставок седана Passat CC в нашей стране еще в прошлом году. Причиной для такого решения стал низкий спрос на эту модель. Так, по итогам 2015 года россияне приобрели всего 161 немецкий седан, а в прошлом году этот показатель сократился до 28 экземпляров. Однако, когда-то автомобиль пользовался популярностью. К примеру, в 2013 году компания реализовала 3 311 экземпляров рестайлингового седана.

Стоит отметить, что такое положение дел наблюдается на всех ключевых для этой модели рынках, о чем было объявлено совсем недавно. По словам официальных представителей Volkswagen, падение продаж автомобилей семейства Passat было отмечено на рынках России, Турции и Великобритании.

В связи с этим руководство компании было вынуждено ввести дополнительные дни простоя на предприятии в городе Эмден – одном из крупнейших заводов VW на территории ФРГ, где работают около девяти тысяч человек. Ранее предполагалось, что конвейер будет простаивать только с 25-ого января по 3-е февраля, однако позже было решено прекратить сборку автомобилей 16, 17, 20 и 21 ферваля.

«Спрос на автомобили Passat становится всё хуже, поэтому мы не можем говорить о том, что к объявленным дням простоя не прибавятся новые. Никто не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем», - отмечают в компании.

Напомним, что до недавнего времени Volkswagen Passat CC предлагался российским клиентам с четырьмя двигателями – тремя бензиновыми и одним дизельным. Начальная стоимость автомобиля в базовой комплектации составляла 1,7 млн рублей.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВзгляд, Car.ru, Экономика Сегодня, Wroom, Автостат

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