Новое поколение Volkswagen Touareg - Прошу на асфальт!

Volkswagen Touareg третьего поколения сделал реверанс в сторону автомобилей премиум-сегмента и принес внедорожные таланты в жертву управляемости

Перестраиваться в сторону премиум-сегмента, строго говоря, начал еще Touareg второго поколения. Кроссовер образца 2010 года утратил явно брутальные черты, получил более презентабельный декор, передовую на тот момент электронику, а начальные исполнения модели лишились понижающего ряда в полноприводной трансмиссии. Модель третьего поколения, дебютировавшая на автосалоне в Пекине, продолжила намеченный курс. Прежде всего, она не выглядит агрессивной, несмотря на то, что заметно прибавила в габаритах (длина +77 мм, ширина +44 мм), а объем багажника увеличился на 113 л до 810 л. Машина оказалась примерно на центнер легче за счет широкого применения в конструкции алюминия и высокопрочной стали.

В салоне главным нововведением стал так называемый цифровой кокпит – 12-дюймовая настраиваемая «приборка» и 15-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, которые слились в одну панель, повернутую на небольшой угол в сторону водителя. Дизайн интерьера остался предельно лаконичным, при этом, как и в экстерьере, акцент сделан на длинные параллельные горизонтальные элементы. Оформление теперь без преувеличения шикарное (использованы натуральные кожа и дерево, алюминий и хром), а список опций заметно расширился. В нем фигурируют такие позиции, как четырехзонный климат-контроль, сиденья с функцией массажа, элементы полуавтономного управления, система ночного видения и фронтальная адаптивная матричная оптика.

По архитектуре шасси новый Touareg максимально близок к Porsche Cayenne. За основу взята платформа MLB Evo, передняя подвеска – двухрычажная, задняя – «многорычажка». Альтернативой базовому пружинному шасси является пневмоподвеска, способная поднимать кузов на 70 мм и опускать на 25 мм относительно базового положения.

На российском рынке модель будет доступна с тремя вариантами двигателей на выбор: 3-литровым бензиновым TSI мощностью 249 л.с., 3-литровым бензиновым V6 мощностью 340 л.с. и 3-литровым дизельным V6 мощностью 249 л.с. Тяга передается на колеса обеих осей через 8-диапазонный «автомат» ZF. При этом (любители офф-роуда сейчас тяжело вздохнут) алгоритм работы полноприводной трансмиссии изменился, за подключение передней оси теперь отвечает многодисковая муфта, и ни ее принудительных блокировок, ни понижающего ряда передач, ни блокировки заднего дифференциала не предусмотрено.

Зато у любителей драйва появился повод для радости – в качестве опции предлагаются активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а шасси стало полноуправляемым – колеса задней оси могут подруливать в фазе и в противофазе с передними.