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25 май 2022

Volkswagen Touareg празднует двадцатилетие

Volkswagen Touareg празднует двадцатилетие
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн празднует 20-летний юбилей с момента выпуска модели Touareg. В честь этого события компания выпустила специальную версию кроссовера с одноименным названием

Эксклюзивность «кроссовера двадцатилетней выдержки» выражается в уникальном  синем оттенке цвета кузова под названием Meloe Blue, 20-дюймовых колесных дисках и глянцевых расширителях колесных арок.  В салоне же появились металлические накладки на пороги с гравировкой «Edition 20» и подсветкой.  Интерьер отделан бежевой кожей, плюсом ко всему на машины устанавливается мультимедийная система с 15-дюймовым экраном.

Что касается силовых установок, то здесь по стандарту. На европейском рынке машину предложат либо с 286-сильным турбодизелем V6, либо с 340-сильным трехлитровым турбомотором V6.  С большой долей вероятности в России такая модификация не появится, так как поставки новых автомобилей в нашу страну были прекращены еще в марте.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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