Volkswagen Touareg празднует двадцатилетие

Немецкий концерн празднует 20-летний юбилей с момента выпуска модели Touareg. В честь этого события компания выпустила специальную версию кроссовера с одноименным названием

Эксклюзивность «кроссовера двадцатилетней выдержки» выражается в уникальном синем оттенке цвета кузова под названием Meloe Blue, 20-дюймовых колесных дисках и глянцевых расширителях колесных арок. В салоне же появились металлические накладки на пороги с гравировкой «Edition 20» и подсветкой. Интерьер отделан бежевой кожей, плюсом ко всему на машины устанавливается мультимедийная система с 15-дюймовым экраном.

Что касается силовых установок, то здесь по стандарту. На европейском рынке машину предложат либо с 286-сильным турбодизелем V6, либо с 340-сильным трехлитровым турбомотором V6. С большой долей вероятности в России такая модификация не появится, так как поставки новых автомобилей в нашу страну были прекращены еще в марте.