Volkswagen Touareg прощается с дизелем

Немецкий автопроизводитель уберет из моторной гаммы кроссовера восьмицилиндровый агрегат. Неким финальным аккордом станет прощальная версия V8 Last Edition

Новинка создана на базе топовой комплектации R-Line и доступна с цветами Pure White, Malbec Red, Silicon Gray, Antimony Silver, Deep Black Pearl и Oryx White Pearl. В стандартное оснащение кроссовера входит светодиодная оптика, адаптивная подвеска, 21-дюймовые колесные диски и виртуальная приборная панель.

Что касается мотора, то четырехлитровый дизельный двигатель V8 развивает 421 л.с. и 900 Нм крутящего момента, который доступен при 1250 оборотах в минуту. Мотор работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion. Кроссовер способен ускоряться до «сотни» за 4,9 сек., а его максимальная скорость ограничена 250 км в час.