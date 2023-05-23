Представлен обновленный Volkswagen Touareg

Компания Volkswagen опубликовала видеотизер, раскрывающий некоторые особенности обновления кроссовера Touareg для европейского рынка. Премьера машины состоится уже завтра

Фактически, машина переживет глубокий рестайлинг - в частности кроссоверу полностью перенастроят подвеску. Руководство Volkswagen идет на этот шаг осознанно, чтобы водитель смог лучше прочувствовать разницу в работе ходовой части при активации различных режимов. При этом моторная гамма Touareg вряд ли изменится.

К слову, в видеоролике можно заметить еще одно важное нововведение - матричная оптика IQ.Light HD, где каждая фара состоит почти из двадцати тысяч светодиодов. Также Touareg первым среди европейских Volkswagen получит подсвеченный логотип на двери багажника.