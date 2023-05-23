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23 май 2023

Представлен обновленный Volkswagen Touareg

Представлен обновленный Volkswagen Touareg
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen опубликовала видеотизер, раскрывающий некоторые особенности обновления кроссовера Touareg для европейского рынка.  Премьера машины состоится уже завтра

Фактически, машина переживет глубокий рестайлинг -  в частности кроссоверу полностью перенастроят подвеску. Руководство Volkswagen идет на этот шаг осознанно, чтобы водитель смог лучше прочувствовать  разницу в работе ходовой части при активации различных режимов. При этом моторная гамма Touareg вряд ли изменится.

К слову, в видеоролике можно заметить еще одно важное нововведение -  матричная оптика IQ.Light HD, где каждая фара состоит почти из двадцати тысяч светодиодов. Также Touareg первым среди европейских Volkswagen получит подсвеченный логотип на двери багажника.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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