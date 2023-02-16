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16 фев 2023

Раскрыта внешность нового Volkswagen Touareg

Раскрыта внешность нового Volkswagen Touareg

Экстерьер рестайлинговой версии внедорожника Volkswagen Touareg перестал быть секретом после утечки серии изображений

Несколько недель назад в сети появились снимки флагманского немецкого кроссовера, который был запечатлен в камуфляже, когда проходил очередные испытания. Сейчас же в СМИ поступили изображения, где машину можно рассмотреть со всех сторон. Да, по большей части они носят схематичный характер, так как скорее всего картинки позаимствовали из бортового меню машины,  но представление о новом Touareg составить можно.

Сразу обращают  на себя внимание интересные штрихи вроде светодиодных задних фар, соединенных необычной полосой, либо логотип марки с подсветкой. Официально подтверждено, что обновлённый VW Tuareg для рынка Европы дебютирует летом нынешнего года. Компания обещает перенастроенное шасси, но моторная гамма, вероятнее всего, останется прежней.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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