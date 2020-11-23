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23 ноя 2020

Volkswagen Touareg научился парковаться полностью автономно

Volkswagen Touareg научился парковаться полностью автономно
Автор фото: фирма-производитель

Водитель может остаться за рулем, а может выйти из машины и использовать для парковки смартфон

Новые автомобили Volkswagen Touareg умеют парковаться без водителя — человеку можно выйти и, используя смартфон, поставить машину на нужное место. Об этом сообщает сайт Green Car Congress. Cистема построена на технологии Park Assist, с помощью которой машины раньше вставали в параллельную парковку и выезжали из нее в полуавтоматическом режиме, но водителю все еще нужно было жать на педаль. Новый Park Assist работает полностью автономно и сам контролирует газ и тормоз. Volkswagen предлагает два режима: в первом водитель остается за рулем и оттуда управляет парковкой, ему нужно просто нажать кнопку «Р» на панели, и машина сама найдет место; во втором водитель выходит из автомобиля и использует для парковки смартфон.

Для работы системы в Touareg встроены 12 ультразвуковых сенсоров и четыре камеры, каждая из которых способна видеть вокруг себя на 360 градусов. Камеры установлены на лобовом стекле, зеркалах заднего вида и на крышке багажника. С помощью этих камер автомобиль определяет положение в пространстве и видит препятствия.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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