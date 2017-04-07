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апр 2017

Концепт Volkswagen Arteon - Модный преемник

Новый Volkswagen Arteon - Volkswagen Arteon 2018 Модный преемник
Volkswagen Passat CC ушел, да здравствует Volkswagen Arteon! Новое исполнение вольфсбургского пятидверного фастбека идет в атаку на премиум-сегмент

По словам представителей компании Volkswagen, серийная версия Arteon встанет на ступень выше модели Passat. Стало быть, в списке конкурентов окажутся «одноклассники» из премиум-сегмета – Audi A5 и BMW 4-й серии Grand Coupe. Во внешности новинки проглядывают черты концепт-кара Sport Coupe Concept GTE образца 2015 года. Боковые окна без рамок и широко открывающаяся пятая дверь – это и стильно, и удобно. Экстерьер отличают купе-образная крыша и блок-фары со светодиодными полосами, перетекающими в поперечины решетки радиатора. В салоне, рассчитанном на пятерых, революционно выглядят дефлекторы вентиляции во всю длину передней панели, аналоговые часы, цифровой щиток приборов и широкоформатный 9,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Как и концепт, серийная новинка базируется на модульной платформе MQB. Длина и колесная база достигают 4862 и 2841 мм соответственно. Моторная гамма состоит из трех бензиновых и трех дизельных моторов мощностью от 150 до 280 л.с. Коробки передач – «механика» или «робот» DSG, привод – передний или полный.

Фото Volkswagen Arteon

  • Volkswagen Arteon 2018 Модный преемник
  • Volkswagen Arteon 2018 вид спереди
  • Volkswagen Arteon 2018 салон
  • Volkswagen Arteon 2018 вид спереди сбоку
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