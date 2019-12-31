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31 дек 2019

Полноприводный Volkswagen Arteon едет в Россию

Полноприводный Volkswagen Arteon едет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

В базе данных Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на лифтбек Volkswagen Arteon, который доберется до России в 2020 году

Судя по документу, автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом, а также с двумя двухлитровыми моторами. Лифтбек в России предложат с двухлитровым мотором, выдающим 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Кроме того, будет доступен агрегат такого же объема, выдающий 280 л.с. и 350 Нм, однако не исключено, что его отдачу ради снижения ставки транспортного налога уменьшат до 249 сил. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Напомним, Volkswagen Arteon, дебютировавший весной 2017 г. на Женевском автосалоне, построен на модульной платформе MQB и делит основные узлы с семейством Passat. Точные сроки появления, комплектации и цены на лифтбек будут названы позже. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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