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13 сен 2022

Назван преемник Volkswagen Arteon

Назван преемник Volkswagen Arteon
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за Пассатом компания Volkswagen может отказаться ещё от одной похожей модели — купеобразного лифтбека Arteon. По данным источников Automotive News, эту модель уже к 2024 году перестанут производить как минимум для рынка США

Кто же станет преемником? По неподтвержденным данным им станет ID.Aero. Данная модель существует  на сегодняшний день лишь в виде прототипа. Серийную версию покажут зимой 2023 года, и первое время автомобиль будет предлагаться лишь на китайском рынке.  В США же модель начнут продавать в 2024 году, как раз в этот же момент, как мы и писали выше, производство «Артеона» будет прекращено.

Отметим, что совсем скоро должна состояться смена поколения  Volkswagen Jetta.  Инсайдеры говорят, что будет произведен лишь глубокий рестайлинг – производитель отказался от разработки полноценного преемника. Машину продержат на конвейере еще несколько лет, но затем заменят электрокаром.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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