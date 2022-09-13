Назван преемник Volkswagen Arteon

Вслед за Пассатом компания Volkswagen может отказаться ещё от одной похожей модели — купеобразного лифтбека Arteon. По данным источников Automotive News, эту модель уже к 2024 году перестанут производить как минимум для рынка США

Кто же станет преемником? По неподтвержденным данным им станет ID.Aero. Данная модель существует на сегодняшний день лишь в виде прототипа. Серийную версию покажут зимой 2023 года, и первое время автомобиль будет предлагаться лишь на китайском рынке. В США же модель начнут продавать в 2024 году, как раз в этот же момент, как мы и писали выше, производство «Артеона» будет прекращено.

Отметим, что совсем скоро должна состояться смена поколения Volkswagen Jetta. Инсайдеры говорят, что будет произведен лишь глубокий рестайлинг – производитель отказался от разработки полноценного преемника. Машину продержат на конвейере еще несколько лет, но затем заменят электрокаром.