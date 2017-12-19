Представители Volkswagen заявили о том, что марка готовит самый мощный и экстремальный вариант нынешней флагманской модели, фастбэка Arteon. По словам пресс-секретаря по продуктовой линейке Volkswagen Мартина Хубе, версия К может превзойти Porsche Panamera.

Как в самой Porsche к такому заявлению отнеслись пока неизвестно. Хубе говорит о том, что VW Arteon R получит 2-литровый турбодвигатель мощностью 410 л.с. и систему полного привода с муфтой Haldex пятого поколения. Причем по его словам Volkswagen уже сделал прототип такой версии и активно его тестирует.

Не самый мощный вариант Porsche Panamera 4S оснащен бензиновым двигателем мощностью 440 л.с. До «сотни» она разгоняется за 4,4 секунды. Самый мощный на сегодня VW Arteon оснащен 280-сильным двигателем и разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды.

Впрочем, пока в Volkswagen окончательно не решились продавать у нас «просто» Arteon, а уж «заряженные» версии GTI и R различных моделей немецкой марки у нас не представлены уже несколько лет.