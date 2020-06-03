Volkswagen раскрыл внешность и название универсала Arteon

Volkswagen анонсировал скорую премьеру универсала Arteon, который получит приставку Shooting Brake в названии, и обновлённого лифтбека Arteon

Семейство Arteon не только пополнится универсалом, но и обзаведётся новым оборудованием. Например, обновлённый лифтбэк получит мультимедийной системы MIB3 с возможностью обновления по воздуху и автопилот второго уровня, который работает на скорости до 210 километров в час. Не исключены и изменения в моторной гамме, в частности, появление гибридной версии.

На европейском рынке Arteon продаётся с 2017 года. Ожидается, что, помимо универсала, раскрытого на тизере, в семейство войдёт «заряженная» R-версия с 330-сильным мотором от Golf R. По одной из версий, ее могут показать одновременно с Arteon Shooting Brake. Что же касается появления Arteon в России, то оно должно состояться уже в этом году. Ранее модель получила Одобрение типа транспортного средства: для россиян заявили версии с двухлитровым двигателем мощностью 280 и 190 лошадиных сил и безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG.